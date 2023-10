67-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Unkel

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Unkel im Landkreis Neuwied ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 67-jährige Bewohner sei tot geborgen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Weitere Verletzte gab es demnach bei dem Brand im ersten Stock des Hauses, der sich schon in der Nacht zum Donnerstag ereignete, nicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Ursache war zunächst unklar, von einem Fremdverschulden geht die Polizei aber nicht aus.