67-Jährige lässt Betrüger vergeblich Mülltonnen durchsuchen

Polizei stoppt illegales Autorennen in Bochum Zwei Männer haben sich in Bochum ein illegales Autorennen geliefert. Eine Streifenwagenbesatzung wurde in der Nacht zum Sonntag auf die Fahrer der stark motorisierten Autos aufmerksam, weil sie deutlich zu schnell unterwegs waren, wie die Polizei Bochum am Sonntag mitteilte. Zudem hätten die 26 und 27 Jahre alten Männer mehrfach die Spur gewechselt und einander überholt. Die Polizei hielt die beiden an und stellte ihre Führerscheine und Autos sicher. Die beiden Fahrer erhielten eine Anzeige wegen Teilnahme an einem verbotenen Kfz-Rennen.