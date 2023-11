650.000 Schaden bei Lkw-Brand auf A24: Sperrung nötig

Mehr zum Thema

SPD feiert 25 Jahre Regierungsverantwortung Es gibt wenige Bundesländer, in denen eine Partei über mehr als 20 Jahre hinweg ununterbrochen die Regierungsgeschäfte führt. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist nun 25 Jahre am Ruder - und verdankt dies nach eigener Einschätzung vor allem einem Mann.

Kommission: Gedenkstätten-Arbeit in MV benötigt mehr Geld Umfragen offenbaren, dass die Vorzüge und Werte der Demokratie an Bedeutung verlieren. Auch weil oft in Vergessenheit geraten ist, was es bedeutet, wenn demokratische Rechte beschnitten werden. Experten heben deshalb die Bedeutung von Orten der Erinnerung hervor.