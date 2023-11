65. Nordische Filmtage: Veranstalter ziehen positive Bilanz

Die Nordischen Filmtage haben knapp zwei Wochen nach ihrem Ende eine positive Bilanz ihrer 65. Ausgabe gezogen. Insgesamt seien mehr als 30.000 Besuche gezählt worden, davon fast 25.000 in den Spielstätten und gut 6500 Besuche auf der digitalen Videoplattform, teilten die Veranstalter am Montag mit. Das seien fast so viele gewesen wie 2019. Damals waren an sechs Festivaltagen ebenfalls knapp 30.000 Zuschauer gezählt worden, sagte eine Sprecherin. In diesem Jahr dauerten die Nordischen Filmtage fünf Tage.

Die Nordischen Filmtage Lübeck gelten als größte Werkschau für Filme aus Skandinavien und dem Baltikum in Europa. Die 66. Auflage findet vom 6. bis zum 10. November 2024 statt.

Neu war in diesem Jahr den Angaben zufolge die Ausweitung der barrierefreien Angebote. So liefen zahlreiche Filme mit Audiodeskriptionen für blinde und sehbehinderte Menschen. Für Gehörlose oder Gehörgeschädigte gab es Fassungen, bei denen nicht nur die Dialoge, sondern auch atmosphärische Geräusche beschrieben werden. Einzelne Filmgespräche wurden zudem von Gebärdendolmetschern begleitet und in der Young Audience‘ Sektion wurde der Spielfilm Dancing Queen komplett gebärdet.