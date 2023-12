65-Jährige bei Autounfall wegen Schneeglätte verletzt

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) ist es am Samstag aufgrund von Schneeglätte zu einem Autounfall mit einer Verletzten gekommen. Laut Polizeiinformationen kam zunächst ein 52-jähriger Autofahrer in einer engen Kurve von seiner Fahrbahn ab. Anschließend rutschte der Wagen in die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Die 65-jährige Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt und wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.

Beide Wägen wurden schwer durch den Unfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Der Winterdienst behob nach der Abwicklung der Unfallstelle die Schneeglätte.