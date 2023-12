643 Anträge wegen Impfschäden: AfD bemängelt Erfolgsquote

Mehr zum Thema

Neues Bergwerk sichert Rohstoff für Meissener Porzellan Ein neues Bergwerk soll den Rohstoff für die altehrwürdige Porzellan-Manufaktur Meissen liefern. Am Montag wurde die Grube in Seilitz (Landkreis Meißen) in Betrieb genommen. Sie wird von nur zwei Bergmännern betrieben und gilt damit als das kleinste Bergwerk Europas. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums hat das hier im Boden liegende Kaolin eine besonders hohe Reinheit. Die Porzellanerde enthalte keinerlei Verunreinigungen an Eisenoxid oder Titanoxid, so dass im Endprodukt kein Grau-, Gelb- oder Blaustich erkennbar sei. Meissener Porzellan werde sich auch künftig durch ein auffallend strahlendes Weiß auszeichnen, hieß es.