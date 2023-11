63-Jährige von Kleintransporter überrollt und verletzt

Mehr zum Thema

Hainer nach Mazraoui-Post: Darf nicht nochmal passieren Bayern-Präsident Herbert Hainer hat nach dem umstrittenen pro-palästinensischen Social-Media-Beitrag von Noussair Mazraoui mahnende Worte an den Fußball-Profi gerichtet. Die Club-Führung habe sich so verantwortungsbewusst wie nur möglich mit dieser komplexen Thematik befasst, sagte Hainer am Sonntag bei der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters.