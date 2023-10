63 Angriffe auf Wahlkreisbüros 2022 in Thüringen

Mehr zum Thema

Regnerischer Wochenstart in Thüringen Die Menschen in Thüringen müssen sich auf einen nassen Wochenstart einstellen. Ein Tiefdruckgebiet sorgt für unbeständiges Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zu 17 Grad seien dabei tagsüber möglich. Nachts bleibt es laut DWD weiterhin regnerisch und die Temperaturen sinken bis auf sieben Grad. Auf dem Kamm des Thüringer Waldes und in der Rhön sind nach DWD-Angaben am Montag Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometern möglich.