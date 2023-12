62-Jähriger landet mit Auto in Straßengraben und stirbt

Mehr zum Thema

Schnee und einstellige Temperaturen in Nordrhein-Westfalen In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf weiterhin niedrige Temperaturen und auch Schnee einstellen. Am Sonntag sei der Himmel zunächst wechselnd bewölkt, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Ostwestfalen sowie im Rothaargebirge schneie es bereits am Vormittag ein wenig. Ansonsten könne es örtlich durch gefrierende Nässe glatt werden.