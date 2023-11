62-Jährige lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger in U-Haft

Mehr zum Thema

Fortuna-Aufsichtsrat geschlossen wiedergewählt Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf setzt bei der Besetzung seiner Führungsriege auf Kontinuität. Bei der Mitgliederversammlung im Congress Center Düsseldorf wurden am Sonntag fünf von neun Aufsichtsräten für drei weitere Jahre im Amt bestätigt. Neben dem bisherigen Aufsichtsratschef Björn Borgerding gehören damit weiterhin Tim Greiner Mai, Dirk Böcker, Sebastian Fuchs und Horst Peters dem Gremium an.