61,5 Prozent des Klärschlamms thermisch entsorgt

Der Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen wird in Sachsen-Anhalt zunehmend thermisch entsorgt. Im vergangenen Jahr wurden rund 30.000 Tonnen und damit 61,5 Prozent des Klärschlamms im Land auf diese Weise verarbeitet, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. 2012 waren es noch lediglich 25,4 Prozent. Zur thermischen Entsorgung zählen laut Landesamt neben der Verbrennung in Monoverbrennungsanlagen oder der Mitverbrennung etwa in Zementwerken oder Abfallverbrennungsanlagen auch die Vergasung oder Pyrolyse.

Als Klärschlamm werden die Rückstände bezeichnet, die bei der Abwasserreinigung anfallen. Insgesamt gaben die kommunalen Kläranlagen in Sachsen-Anhalt 2022 den Angaben nach rund 49.000 Tonnen dieses Schlamms zur Entsorgung ab.

Die stoffliche Verwertung des Klärschlamms verliere im Umkehrschluss an Bedeutung, so das Statistikamt. Nur noch 38,5 Prozent wurden demnach 2022 auf diese Weise entsorgt. Zu der stofflichen Verwertung zähle etwa das Ausbringen auf landwirtschaftlich genutzte Felder. Während 2012 den Angaben nach noch 36,8 Prozent des Klärschlamms auf Felder gebracht wurde, waren es im vergangenen Jahr nur noch 12,7 Prozent. Grund für den Rückgang seien etwa strengere Vorschriften und veränderte Schwellenwerte für die Landwirtschaft.

Das Umweltbundesamt sieht die landwirtschaftliche Verwendung von Klärschlamm als Dünger wegen der darin oft enthaltenen Schadstoffe und Krankheitserreger kritisch. Stattdessen sollen demnach etwa die Kapazitäten der Verbrennungsanlagen ausgebaut werden - die zur Energieerzeugung oder Phosphorrückgewinnung genutzt werden können.