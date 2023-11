60-Milliarden-Urteil: Angst vor Kahlschlag in Wohnpolitik

Ein Radfahrer fährt am Bundesministerium der Finanzen vorbei.

24. November 2023 um 05:55 Uhr

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellt viele Maßnahmen der Bundesregierung infrage, auch in der Wohnbaupolitik. Die Bauminister der Länder versuchen auf einer Konferenz in Baden-Baden, im Umgang damit die richtige Strategie zu finden. In der Bauindustrie herrscht derweil Fatalismus.