60 Menschen in NRW starben infolge einer HIV-Infektion

Drei Verletzte bei Brand in Bonner LVR-Klinik Bei einem Brand in einer psychiatrischen Klinik in Bonn sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Sie seien mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Große Erwartungen der Tourismusbranche an Fußball-EM 2024 Ausgebuchte Hotels und volle Innenstädte: Die Fußball-EM wird viele Gäste nach NRW locken. Dabei stehen die Spielorte Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln im Fokus. Welche Mannschaften dort in der Vorrunde spielen werden, entscheidet sich am Wochenende.