Unbekannter will 22-Jährige in ihrer Wohnung vergewaltigen Ein Mann soll in Gelsenkirchen versucht haben, eine 22-Jährige in ihrer eigenen Wohnung zu vergewaltigen. Der stark alkoholisierte 37-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in die Wohnung der ihm unbekannten jungen Frau eingedrungen und habe angekündigt, mit ihr Sex haben zu wollen, teilte die Polizei Gelsenkirchen am Morgen mit. Als die Frau um Hilfe geschrien habe, sei ihr Schwager aus der Nachbarwohnung zu ihr geeilt. Beim Kampf der beiden Männer schlug der Angreifer nach Angaben der Polizei mit dem Gesicht auf den Boden auf. Der 26 Jahre alte Schwager habe einen Messerstich im Oberschenkel erlitten.