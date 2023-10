60-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Mehr zum Thema

Erlegter Wolf in der Region Hannover ist weibliches Tier Bei dem in der Region Hannover erlegten Wolf handelt es sich um ein weibliches Tier. Es sei inzwischen bestätigt, dass es eine Fähe ist, teilte eine Sprecherin der Region Hannover am Donnerstag mit. Die genauen Umstände des Abschusses würden derzeit geprüft. Es handelt sich demnach nicht um den Wolf mit der Kennung GW950m, der im Raum Burgdorf bei Hannover für viele Risse verantwortlich sein soll.

Brennende Autos im Elbtunnel gelöscht: Sechs Verletzte Die brennenden Autos im Hamburger Elbtunnel sind gelöscht und die Autobahn 7 in Richtung Süden wieder freigegeben worden. Beide Röhren in den Süden seien nun wieder befahrbar, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Donnerstagmittag in Hamburg. In Richtung Norden bleiben die befahrbaren Röhren weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.