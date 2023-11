60-Jähriger in Weener soll Mutter getötet haben

Mehr zum Thema

Weniger Flüchtlinge kommen nach Niedersachsen Die zuletzt schwierige Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen könnte sich nach Worten von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens bald entspannen. Die Zahl der Geflüchteten, die derzeit in Niedersachsen ankommen, geht in den vergangenen Wochen zurück. Gleichzeitig kommen wir mit dem Aufbau von Notkapazitäten zur Erstaufnahme gut voran, sagte die SPD-Politikerin am Freitag. Vor diesem Hintergrund bin ich vorsichtig optimistisch, dass sich die Situation in den regulären Standorten der Landesaufnahmebehörde, die nach wie vor im Modus der Notbelegung operieren müssen, langsam entspannen wird.