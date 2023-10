59-jähriges Opfer von Online-Betrügern verliert 18.000 Euro

In der Gemeinde Geratal im thüringischen Ilm-Kreis ist eine 59-jährige Frau Opfer von Online-Betrügern geworden. Dadurch habe sie Geld in Höhe von rund 18.000 Euro verloren, teilte die Landespolizeiinspektion Gotha am Sonntagabend mit. Die 59-Jährige habe auf ihrem Laptop eine Meldung erhalten, dass ihr Computer durch eine Schadsoftware gesperrt sei. Daraufhin rief sie die in der Meldung notierte Support-Hotline an, wie es weiter hieß. In einem fast vierstündigen Gespräch wurde sie dazu aufgefordert, diverse Passwörter und Zugänge zu ihrem Online-Banking herauszugeben. So erhielten die Täter Zugriff zu ihrem Bankkonto. Die Polizei warnt davor, persönliche Daten, Kontonummern, Passwörter oder TAN-Nummern am Telefon herauszugeben.