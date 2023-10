58-Jährige bei Dessau-Roßlau von Zug erfasst

Mehr zum Thema

Solaranlage erprobt Nutzung von Energie und Landwirtschaft Um das Nebeneinander von Solarenergie und Landwirtschaft zu erproben, hat die Hochschule Anhalt in Bernburg eine neue Photovoltaikanlage offiziell in Betrieb genommen. Ziel sei es, Konzepte für Photovoltaikanlagen zu entwickeln, die Landwirtschaft und Naturschutz in Einklang brächten, sagte der Präsident der Hochschule, Jörg Bagdahn, am Montag. Energie- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) betonte, innovative Lösungen wie Agri-Photovoltaik hätten großes Potenzial und könnten in einem landwirtschaftlich geprägten Land wie Sachsen-Anhalt verstärkt zum Einsatz kommen.