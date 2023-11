57 Stunden Vollsperrung auf A7 bei Bordesholm geplant

Mehr zum Thema

Nach Bedrohung an Schulen: Sorge um Personalsicherheit Fünf Schüler sollen am Mittwoch an zwei Hamburger Schulen Lehrkräfte bedroht haben. Während Polizei und Staatsanwaltschaft nun gegen die Minderjährigen ermitteln, machen sich unter anderem die Gewerkschaften Gedanken um die Betroffenheit der Beschäftigten.

Fünf Jungs nach Bedrohungen an Schulen festgenommen Fünf Jungs sollen in zwei Schulen mit echt aussehenden Spielzeugwaffen herumgefuchtelt und Lehrer und Schüler in Angst und Schrecken versetzt haben. Der jüngste Verdächtige ist gerade einmal elf Jahre alt. Wie es mit ihnen nun weitergeht, war zunächst unklar.