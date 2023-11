57 jährige Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 57 Jahre alte Fußgängerin ist in Chemnitz-Kaßberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Dienstagabend habe die Frau die vierspurige Reichstraße bis zur dritten Spur überquert und sei dann abrupt umgedreht, berichtete die Polizei am Mittwochmorgen. Das Auto, das mit ihr zusammenstieß, fuhr demnach auf der gleichen Spur. Der 57 Jahre alte Fahrer sei der Fußgängerin mit seinem Auto gerade nach links ausgewichen, als sie umgekehrt sei, so die Polizei. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Warum die Frau plötzlich die Richtung geändert habe, sei unbekannt, so die Polizei. Den Angaben zufolge war die Straße zum Zeitpunkt des Unfalls winterglatt. Die Polizei ermittelt.