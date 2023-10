55-Stunden Sperrung von Elbtunnel und A7 soll beendet werden

Mehr zum Thema

Eltern wegen schwerer Körperverletzung an Kind vor Gericht Wegen schwerer Körperverletzung an ihrem Kind müssen sich eine Mutter und ein Vater ab Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Der 39-jährige Angeklagte soll im Januar 2019 in Delmenhorst das Kind während eines Wiederbelebungsversuchs derart stark geschüttelt haben, dass es Einblutungen im Schädel erlitt, wie das Landgericht mitteilte. Dies habe zu einer bleibenden Behinderung geführt. Drei Monate später soll die 34-jährige Mutter das Kind erneut heftig geschüttelt haben. Auch sollen beide nicht für die notwendigen ärztlichen Behandlungen und ausreichend Nahrung gesorgt haben.