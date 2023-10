55 Jahre alte Brücke in Wuppertal-Nord gesprengt

Mehr zum Thema

Tausende bei Pro-Palästina-Demos und Gegennkundgebungen Der blutige Nahost-Konflikt treibt auch in NRW viele Menschen auf die Straße: Tausende haben am Wochenende landesweit für Palästina demonstriert. In mehreren Städten gab es zugleich Gegenkundgebungen pro Israel. Bis zum Sonntagmittag blieb alles weitgehend friedlich.