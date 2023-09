55-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A96 in Schwaben

Mehr zum Thema

Playmobil-Hersteller baut Personal ab Der Playmobil-Hersteller geobra Brandstätter Stiftung will seinen Formenbau auslagern und 74 Stellen streichen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Zirndorf bei Nürnberg mit. Der Formenbau gehöre nicht mehr zu den Kernkompetenzen des Unternehmens und habe an Bedeutung verloren.

Nach Tod von Ehefrau Haft für 64-Jährigen angeordnet Nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau ist für einen 64-Jährigen aus Unterfranken Untersuchungshaft angeordnet worden. Ihm werde vorgeworfen, die gleichaltrige Frau mit einem Messer in deren Wohnung in Aschaffenburg tödlich verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.