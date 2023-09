55-Jähriger fährt direkt auf Polizisten zu

Mehr zum Thema

Polizei durchsucht Wohnungen von Rechtsextremisten Bei einer Razzia gegen Rechtsextremisten in Hessen diese Woche hat die Polizei insgesamt 14 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Betroffen seien Wohnungen von drei Frauen und elf Männern im Alter zwischen 17 und 83 Jahren gewesen, teilte das Hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Freitag mit. Drei der Beschlüsse standen im Zusammenhang mit dem Verbot der rechtsextremistischen Vereinigung Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung, dabei fanden die Ermittler unter anderem Schusswaffen und NS-Devotionalien.