51-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Mehr zum Thema

Mann randaliert und greift Polizisten an Ein Mann hat im Frankfurter Westend mit zwei Fahrradschlössern randaliert und ist dabei auch auf einen Polizisten losgegangen. Er traf am frühen Sonntagmorgen den Beamten leicht am Unterarm, dieser wurde aber nicht verletzt. Anschließend ließ sich der 26-Jährige ohne weiteren Widerstand festnehmen, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte.

Fahrgäste schwer verletzt: Prozess gegen zwei Männer Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung wird seit Montag zwei 20 Jahre alten Männern zur Last gelegt. Vor dem Landgericht Frankfurt geht es dabei um einen Vorfall im Januar dieses Jahres, bei dem ein 35-Jähriger auf der Rolltreppe der Station Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt mit einem Messer lebensgefährlich an der Lunge verletzt worden war. Das Opfer konnte nur durch eine rasche Notoperation gerettet werden.