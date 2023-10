500.000 Euro Schaden bei Feuer in Westerhorn

Bei einem Feuer in einer Halle sind am Donnerstagabend in Westerhorn (Kreis Pinneberg) zwei Wohnmobile, ein Boot und ein Anhänger Opfer der Flammen geworden. Einsatzkräfte konnten aber ein Großfeuer der Lagerhalle verhindern, in der die Fahrzeuge untergestellt waren, wie die Feuerwehr am Freitag berichtete. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach Angaben der Polizei beträgt die Schadenssumme ersten Schätzungen zufolge rund 500.000 Euro.

Gegen 19.07 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannten die Wohnmobile bereits vollständig. Das Boot wurde durch die Flammen schwer beschädigt. Eine dort gelagerte Gasflasche zerbarst aufgrund der Hitze mit einem Knall.

Nach etwa einer halben Stunde hatten die Feuerwehren den Brand unter Atemschutz eingedämmt. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten längere Zeit an. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.