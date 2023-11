50 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt: Zwei Festnahmen

Mehr zum Thema

Hanauer Wisent Fadi hat Reise in Kaukasus gut überstanden Der junge Wisent-Bulle Fadi hat die Reise vom Hanauer Wildpark Alte Fasanerie in den Kaukasus gut überstanden. Fadi und neun weitere Wisente aus verschiedenen Zoologischen Gärten Europas seien wohlbehalten im Shahdag Nationalpark in Aserbaidschan eingetroffen, teilte die Naturschutzorganisation WWF am Montag mit, die das Auswilderungsprojekt leitet. Die Herde befindet sich nun in einem Eingewöhnungsgehege und wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 in die Kernzone des Nationalparks entlassen, berichtete Aurel Heidelberg, zuständiger WWF-Projektleiter.