50 Jahre alter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

CSV und Liberale starten Koalitionsverhandlungen Nach der Parlamentswahl in Luxemburg nehmen die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) und die Demokratische Partei (DP) Gespräche zur Bildung einer Koalition auf. Die erste Sitzung der Koalitionsverhandlungen werde am Mittwoch (10.30 Uhr) in Schloss Senningen stattfinden, teilte der Presse- und Informationsdienst der Luxemburger Regierung am Dienstag mit. Am Abend zuvor hatten die Nationalvorstände beider Parteien einstimmig beschlossen, in Koalitionsgespräche gehen zu wollen.

Ermittlungen nach Brand und Leichenfund dauern an Die Identität des Toten, der am Montag nach einem Brand in einem Wohnhaus in Bad Dürkheim gefunden wurde, ist weiterhin unklar. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, steht noch nicht fest, ob es sich bei dem Mann um den Bewohner des ausgebrannten Hauses handelt.