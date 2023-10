50-Jähriger verletzt Lebensgefährtin mit Messer

Ein 50 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in Pansdorf im Kreis Ostholstein seine 45 Jahre alte Lebensgefährtin im Streit durch zwei Stiche in den Rücken verletzt zu haben. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden. Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam.

Die drei im Haus lebenden Kinder im Alter von neun, zwölf und 15 Jahren werden nach Polizeiangaben derzeit von Angehörigen betreut. Nach ersten Erkenntnissen war ein zunächst verbaler Konflikt des Paares in der Nacht zum Montag eskaliert.

Der 50-Jährige sei während des Streits immer aggressiver geworden, sagte ein Polizeisprecher. Schließlich habe er zu einer Schere gegriffen und der Frau zwei Stichverletzungen am hinteren Oberkörper zugefügt. Danach rief er einen Rettungswagen, der die 45-Jährige in ein Krankenhaus brachte. Gegen den Mann laufen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.