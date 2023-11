50-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Heppenheim

Mehr zum Thema

Rund 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Brachttal Beim Brand einer Scheune in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde bei dem Feuer am Vorabend im Brachttaler Ortsteil Spielberg niemand verletzt. Der Bewohner des angrenzenden Wohnhauses habe die Flammen bemerkt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Es sei aber nicht auszuschließen, dass der Brand möglicherweise durch Schweißarbeiten entstanden sei, hieß es.

Betten brennen in Flüchtlingsunterkunf: Fünf Verletzte Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Mittelhessen sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache brannten in der Limburger Halle in der Nacht zum Dienstag etwa ein Dutzend Betten, wie die Polizei mitteilte. 95 Menschen mussten den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht werden. Die Unterkunft sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Statik sei aber nicht beeinträchtigt. Wo die Flüchtlinge nun untergebracht werden, war zunächst unklar. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 150.000 Euro.