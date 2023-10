5 Geschenke, die jede Art von Freundin glücklich machen!

Wenn Ihre Freundin ein Mensch ist, der gerne im Moment lebt, dann ist die Polaroid Go* eine tolle Geschenk-Option. Mit ihr lassen sich in wenigen Sekunden Erinnerungen für die Ewigkeit erschaffen. Die Kamera ist im Gegensatz zu gewöhnlichen Polaroid-Kameras deutlich kleiner und lässt sich dadurch ideal in jede Tasche stecken. So kann Sie immer überall mit dabei sein. Der Preis liegt aktuell bei knapp 90 Euro.