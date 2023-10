5:0 in Wolfsburg: Eisbären feiern vierten Sieg in Folge

Mehr zum Thema

Angriff auf Israel: SPD-Innenpolitiker verurteilt Jubel Mit Empörung hat der Berliner Innenpolitiker Hakan Demir auf die von einigen Menschen in seinem Wahlbezirk zur Schau gestellte Freude über die Angriffe der palästinensischen Hamas in Israel reagiert. Es sei eine Schande, wenn sich Menschen über Tod und Geiselnahmen freuten, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Scholz verurteilt Feiern nach Angriff auf Israel Bundeskanzler Olaf Scholz hat pro-palästinensische Freudenfeiern nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt. Wir akzeptieren es nicht, wenn hier auf unseren Straßen die abscheulichen Attacken gegen Israel gefeiert werden, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Berlin. Er ergänzte: Das Leid, die Zerstörung, der Tod von so vielen Menschen kann für niemanden Anlass zur Freude sein. Seine Gedanken seien in diesen schweren Stunden bei den Bürgerinnen und Bürgern Israels, die viele Opfer zu beklagen haben, sagte der Kanzler und fügte hinzu: Deutschland steht an ihrer Seite.