5:0 gegen Topola: SC Freiburg überwintert im Europapokal

Mehr zum Thema

SAP: Übernahme von Software-Management-Firma LeanIX Der Softwarekonzern SAP hat die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernommen. Das gab der Dax-Konzern aus Walldorf in Baden-Württemberg am Mittwoch bekannt. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.