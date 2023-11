49-Millionen-Euro-Coup: Aussage des „Kronzeugen“ verschoben

Mehr zum Thema

Hamas und Hisbollah in Berlin: Mehr als die Hälfte Deutsche Mehr als die Hälfte der in Berlin lebenden Unterstützer islamistischer Organisationen, die im Nahost-Konflikt involviert sind, hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Knapp 40 Prozent der laut Verfassungsschutz etwa 540 Anhänger der palästinensischen Hamas, Hisbollah und weiterer Gruppen haben nur den deutschen Pass. 25 Prozent haben eine deutsche und eine weitere Staatsangehörigkeit und 36 Prozent nur eine nicht-deutsche Nationalität. Das geht aus einer Antwort der Berliner Senatsinnenverwaltung und des Verfassungsschutzes auf eine CDU-Anfrage hervor.