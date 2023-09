49-Jähriger schwerst verletzt: 16-Jähriger festgenommen

Mehr zum Thema

Pferd muss nach Unfall mit Auto eingeschläfert werden Auf dem Darß (Vorpommern-Rügen) ist am Samstag ein durchgegangenes Reitpferd von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Das Tier hatte die 48 Jahre alte Reiterin bei einem Ausritt bei Born abgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Auf der Landstraße 21 sei es dann mit dem Auto eines 81 Jahre alten Urlaubers zusammengestoßen. Ein herbeigerufener Tierarzt habe dem verletzten Pferd nicht mehr helfen können. Autofahrer und Reiterin blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf 10.000 Euro.

900 Einsatzkräfte beenden Katastrophenschutzübung Mit gut 900 Einsatzkräften ist im Süden Vorpommerns am Samstag die zweitägige Großübung Weißer Bussard 2023 des Landeskatastrophenschutzes zu Ende gegangen. Auf einem Bundeswehrgelände bei Torgelow bekämpften sie laut Übungsszenario einen sich seit gut einer Woche ausbreitenden Waldbrand, der mehrere Dörfer bedrohte. Der Ort Riesenbrück musste dabei gegen das Feuer verteidigt, der Nachbarort Uhlenkrug evakuiert werden. Außerdem wurde auf einem ehemaligen Bahngelände in Pasewalk ein Zugunglück mit rund 100 Verletzten simuliert.