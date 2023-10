49-Jähriger fährt mit Sportwagen gegen Baum

Mehr zum Thema

Caritas warnt vor Folgen von Kürzungen im Sozialbereich Die Caritas im Norden hat sich besorgt über die vom Bund geplanten Kürzungen bei Sozialausgaben geäußert. Betroffen seien Bereiche wie Kinder- und Jugendhilfe, Freiwilligendienste, Pflege oder die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen. In einer am Freitag in Schwerin verbreiteten Mitteilung warf der regionale Caritas-Direktor Matthias Timmermann der Ampel-Koalition vor, die absehbaren Folgen solcher Streichungen außer Acht zu lassen.

Ein Monat nach Joels Tod: Gutachter spricht mit Verdächtigem Ein 14-Jähriger soll in einem kleinen Dorf in MV einen Sechsjährigen erstochen haben - der Fall sorgt deutschlandweit für Aufsehen. Nun spricht ein Gutachter mit dem Verdächtigen und im Dorf kehrt etwas Ruhe ein. Für Dienstag ist eine Trauerfeier geplant.

