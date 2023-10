Für 49 Euro im Monat können Bürger und Bürgerinnen derzeit mit dem Nah- und Regionalverkehr quer durch das Land fahren. Kein unnötiges Herumschlagen mit Tarifgrenzen für den Gelegenheitsfahrer, kein Überlegen, was denn nun die günstigste Option ist: Ein Tagesticket, ein Wochenticket, ein Monatsticket, ein 10-Tage-Ticket für Pendler. Aus der Politik gibt es weitestgehend Lob für das Ticket – sogar Frankreich hat Interesse an dem Modell bekundet. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sonnte sich im Erfolg. Umso peinlicher jetzt d er Streit zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung, der das Erfolgsmodell schneller zu Grabe tragen könnte, als irgendwer im Mai gedacht hat.



Der Knackpunkt – vereinfacht: Die Länder sollen eine Hälfte des Tickets zahlen, der Bund die andere. Der Bund will dazu bis 2025 jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro in das Ticket stecken. Doch das reicht nicht aus, um tatsächlich die eine Hälfte der Kosten zu übernehmen, weshalb die Länder mauern. Damit droht entweder das Aus für das Ticket noch in 2024 oder – wahrscheinlicher - eine deutliche Kostensteigerung für die Nutzer. 69 Euro statt 49 für das Deutschlandticket stehen da plötzlich im Raum. Das lohnt sich für den Langstreckenpendler wie mich immer noch – für viele andere wird das Ticket damit aber deutlich unattraktiver. Kann das das Ziel sein in einer Zeit, in der wir vom Auto auf die Bahn umsteigen sollten? Eigentlich nicht.