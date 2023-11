48-Jähriger bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Ein 31-Jähriger soll in Recklinghausen einen 48-Jährigen mit einem Messer angegriffen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Rettungskräfte hätten das Opfer am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann notoperiert wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der mutmaßliche Täter sei kurz nach der Tat festgenommen worden. Ein Zeuge habe ihn bis zum Eintreffen der Beamten in Schach gehalten. Die Hintergründe der Tat waren für die Ermittler zunächst unklar. Der Zustand des Opfers sei am Dienstag weiter kritisch gewesen.