450 Kilo Drogen geschmuggelt: Bis zu achteinhalb Jahre Haft

Mehr zum Thema

Neuer Chef bei Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hat mit Joachim Vázquez Bürger einen neuen Vorsitzenden. Der ausgebildete Luftverkehrskaufmann fliegt für die Lufthansa Cityline und war bislang im Ufo-Vorstand für Politik und Außenbeziehungen zuständig. Er wurde zum Nachfolger von Daniel Kassa Mbuambi gewählt, wie die Gewerkschaft am Freitag in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt mitteilte. Vázquez Bürger betonte den Anspruch der mit Verdi konkurrierenden Ufo, Tarifverträge für alle Geschäftsfelder des Passagierluftverkehrs abzuschließen.

Warnstreik: Große Einschränkungen für regionalen Bahnverkehr Viele Züge werden am Donnerstag ausfallen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind möglicherweise nicht nur Züge der Deutschen Bahn.