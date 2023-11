45 beschlagnahmte Kaninchen finden neues Zuhause

Mehr zum Thema

Pilotprojekt zu Suche nach NS-Raubgut in Museen Der Museumsverband Rheinland-Pfalz startet ein Pilotprojekt, um die Herkunft von Kulturgütern an den Museen im Bundesland zu erforschen. Ziel ist es, bei den Museen ein Bewusstsein für die Biografie eines Objektes und seine rechtmäßigen Vorbesitzer:innen zu schaffen, teilte der Verband mit Sitz in Ludwigshafen am Donnerstag mit. Der Schwerpunkt der auf zwei Jahre angelegten Initiative liege auf der Beratung und Unterstützung der Museen zu allen wichtigen Fragen rund um das Thema Provenienz mit dem Fokus auf nationalsozialistischem Raubgut. Provenienzforschung beschäftigt sich mit der Herkunft (Provenienz) von Kulturgütern.

Strompreissenkung: Wirtschaft gehen Pläne nicht weit genug Der rheinland-pfälzischen Wirtschaft gehen die Pläne der Bundesregierung für eine Absenkung des Strompreises nicht weit genug. Es ist zunächst eine gute Nachricht, dass sich die Bundesregierung nun endlich darauf verständigen konnte, die Wirtschaft durch eine Stromsteuersenkung auf das europäische Mindestmaß zu entlasten, sagte der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), Karsten Tacke, am Donnerstag in Mainz.