44-Jähriger bedroht Männer: 34.900 Euro bei ihm gefunden

Fünf Einrichtungen gewinnen Integrationspreis Fünf Einrichtungen haben beim niedersächsischen Integrationspreis gewonnen und können sich über jeweils 6000 Euro freuen. Sie sollen die Auszeichnung laut Staatskanzlei am Dienstagabend in Hannover erhalten. Die Gewinner wurden bereits vor einigen Monaten bekanntgegeben.