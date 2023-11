430 Millionen Euro Landespflegegeld ausgezahlt

Mehr zum Thema

Innenminister warnt vor Einbrüchen in dunkler Jahreszeit Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat vor einem saisonalen Anstieg der Einbruchszahlen gewarnt. Gerade im Winterhalbjahr müssen wir mit vermehrten Wohnungseinbrüchen rechnen, sagte er am Sonntag. Für Langfinger ist es attraktiv, auf Beutezug zu gehen, wenn viele Berufstätige noch unterwegs sind und es schon dämmert oder dunkel ist. Die Polizei fahre deswegen zu den relevanten Zeiten vermehrt Streife in Wohngebieten.