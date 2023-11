43-Jährige stirbt bei Brand in Mannheim

Mehr zum Thema

Bach zur Weltlage: Spiele zu opfern wäre „vollkommen falsch“ Trotz des Gaza-Kriegs und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine schließt IOC-Präsident Thomas Bach völlig aus, dass die Olympischen Spiele 2024 in Paris nicht stattfinden. Wir haben eine sehr starke geopolitische Spannung. Da zu sagen, wir opfern die Spiele - das wäre die vollkommen falsche Herangehensweise, sagte der 69-Jährige am Montagabend beim Stuttgarter Sportgespräch, als er auf die wegen der Weltkriege abgesagten Spiele 1916, 1940 und 1944 angesprochen wurde.

Diskussionen um weitere Amtszeit? - Bach: Nicht inszeniert Der Vorstoß mehrerer Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach durch eine Statutenänderung eine weitere Amtszeit als IOC-Präsident zu ermöglichen, sei nicht inszeniert worden. Das betonte Bach am Montagabend beim Stuttgarter Sportgespräch. Typisch, dass hier unterstellt wird, das sei inszeniert worden. Das ist das, was ich inakzeptabel finde, dass man das ohne Kenntnis so bewertet, sagte der 69-Jährige.

RTL