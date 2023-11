42-Jähriger randaliert und verletzt Polizisten

Mehr zum Thema

Letzte Generation blockiert Puschkinallee Die Letzte Generation hat am Montag wieder eine Hauptverkehrsader in Berlin blockiert. Es gebe eine Aktion auf der Puschkinallee in Treptow, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Beamte seien bereits vor Ort. Wie viele Aktivisten und Aktivistinnen an der Blockade beteiligt sind, war nach Angaben des Sprechers zunächst unklar. In einer Pressemitteilung der Letzten Generation heißt es, dass die Proteste seit sieben Wochen anhielten. Die Gruppe versucht durch ihre Aktionen, für mehr Klimaschutz zu protestieren.

Woidke: Grenzkontrollen zu Polen zeigen Erfolg Die festen Kontrollen an der Grenze zu Polen zur Verhinderung illegaler Einreisen nach Deutschland sind aus Sicht des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) erfolgreich. Es ist so, dass die Aufgriffe sich deutlich reduziert haben, wir haben einen Effekt, den wir verspüren, sagte Woidke am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Die Grenzkontrollen haben erstmal was gebracht. Auch mit Blick auf den Pendlerverkehr funktionierten die Maßnahmen weitgehend.