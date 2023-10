42-Jähriger klaut den falschen Hund aus Leipziger Tierheim

Mehr zum Thema

Regenwetter in Sachsen Die Menschen in Sachsen müssen sich auf trübe Tage einstellen. Am Donnerstag wird der Himmel stark bedeckt sein, zeitweise regnet es. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwölf bis 15, im Bergland bei acht bis elf Grad.

Schlafstörungen nehmen auch in Sachsen zu Die Zahl der Menschen mit einer Schlafstörung nimmt auch in Sachsen zu. Wie die Krankenkasse Barmer am Freitag mitteilte, ist der Anteil Betroffener an der Gesamtbevölkerung in den Jahren zwischen 2012 und 2022 von 4,6 auf etwa 6,3 Prozent gestiegen. Konkret litten im Vorjahr etwa 260.000 Menschen an einer solchen Störung. Zuwächse bei Schlafstörungen gebe es in allen Altersgruppen ab 20 Jahren. Auch in anderen Bundesländern gibt es eine solche Entwicklung.