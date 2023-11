42 Geldautomaten-Sprengungen oder Versuche im laufenden Jahr

In Rheinland-Pfalz sind in diesem Jahr bislang 42 Geldautomaten-Sprengungen oder Sprengversuche registriert worden. Jeder einzelne Fall gefährde Leben und Gesundheit von Unbeteiligten sowie Einsatzkräften und verursache teils immense Sachschäden, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag in Worms. Einsatz und Fahndung haben wir auf Seiten der Polizei deshalb noch einmal deutlich intensiviert und seit Mitte Februar rund 400 Maßnahmen alleine im Kontext von Geldautomatensprengungen durchgeführt.

Diese Einsatzplanung zeige bereits Erfolge. So konnten etwa nach Angaben des Innenministers im März nach einer Sprengung in Ludwigshafen zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Von 2017 bis Mitte Oktober 2023 seien insgesamt 90 Tatverdächtige bei diesen Delikten ermittelt worden, berichtete Ebling.