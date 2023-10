41-Jährige stirbt nach Unfall auf Gegenspur

Mehr zum Thema

Tödlicher Schleuser-Unfall: mutmaßlicher Fahrer in U-Haft Nach dem Schleuser-Unfall mit sieben Toten auf der bayerischen Autobahn 94 ist der mutmaßliche Fahrer in Untersuchungshaft gekommen. Dem 24-Jährigen werden unter anderem siebenfacher Mord, fünfzehnfacher versuchter Mord und das Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge vorgeworfen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

Vermutlich gefährliche Substanzen in Wohnhaus gefunden Wegen vermutlich gefährlicher Substanzen hat die Polizei im Landkreis Dillingen an der Donau mehrere Wohnhäuser evakuiert. Ein Anwohner habe die Substanzen am Samstag in einem Haus in dem Ort entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin wurde rund um den Fundort ein Sperrradius von 100 Metern eingerichtet. Die noch unbekannten Stoffe sollten durch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts untersucht werden. Mehr Details waren vorerst nicht bekannt.