4000 Busfahrer in Bayern gesucht

Polizei fängt per Haftbefehl gesuchten Mann im Schlaf Die Rosenheimer Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann quasi im Schlaf gefasst. Der 42-Jährige hatte sich in der Nacht im Vorraum einer Bank schlafen gelegt, wie die Polizeiinspektion Rosenheim am Freitag meldete.