40 Millionen Euro Unterstützung für Kreis Görlitz genehmigt

Alle Jahre wieder: Juroren bewerten Dresdner Christstollen Es wird geschnuppert, gefühlt, beschaut und verkostet: Eine Jury hat am Dienstag bei einer öffentlichen Prüfung in Dresden den berühmten Christstollen auf innere und äußere Beschaffenheit, Geruch und Geschmack geprüft. Bereits seit Oktober nehmen sich die Experten den Angaben nach insgesamt 152 Stollen vor, teilte der Schutzverband Dresdner Stollen mit.

Verdacht auf falsche Corona-Atteste: Prozessbeginn Achteinhalb Monate nach ihrer Verhaftung hat am Landgericht Dresden der Prozess gegen eine Hausärztin begonnen, die während der Corona-Pandemie falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben soll. Die 66 Jahre alte Angeklagte soll mehr als 1000 sogenannte Gefälligkeitsatteste während der Corona-Pandemie ohne Untersuchung erstellt haben, lautete der Vorwurf der Anklage zum Prozessbeginn am Dienstag. Darin soll den jeweiligen Patienten pauschal und zu Unrecht bescheinigt worden sein, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes negative Auswirkungen für sie habe, ein unbegrenztes Impfverbot jeglicher Art bestehe oder aus medizinischen Gründen Corona-Tests nur über den Speichel möglich seien.