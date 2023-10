40.000 Schaulustige bei Messe „Reisen & Caravan“

Mehr zum Thema

Über Behandlung verärgert: Mann droht Krankenhaus mit Bombe Aus Ärger über die aus seiner Sicht nicht zufriedenstellende Behandlung seiner Frau hat ein Mann angedroht, in einem Erfurter Krankenhaus eine Bombe zu legen. Er löste damit am Dienstag einen etwa zweistündigen Polizeieinsatz aus, wie die Polizei mitteilte. Der ältere Mann hatte die Drohung den Angaben zufolge telefonisch bei seiner Krankenversicherung geäußert.